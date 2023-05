Dalla pubblicità a Twitter | chi è la manager scelta da Musk

Ladei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi ... alla luce dell'alluvione del 2014 e degli interventi annunciatiRegione Emilia - Romagna ...... Elon Musk annuncia il suo passo indietrocarica diCeo diTwitter. Il patron di Tesla aveva ... responsabile delladi NBCUniversal, come nuovo amministratore delegato di Twitter. Pu ...viene semplificata lalegale relativa ai farmaci, eliminando gli adempimenti connessi ... in merito ai medicinali "transitati"sezione A alla D del prontuario, obbligo per il farmacista ...

Meta, l'intelligenza artificiale anche nella pubblicità Agenzia ANSA