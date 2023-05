Dal rullino al reel | la storia dell’informazione nei 20 anni di Anso

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 maggio 2023) Savona – Vent’e non sentirli. Gli editori di– Associazione Nazionale Stampa Online – e tante altre realtà si sono dati appuntamento a Pietra Ligure (SV) per confrontarsi e discutere insieme sulla strada fatta, ma soprattutto sul futuro che attende la professione giornalistica insieme alle imprese editoriali.meeting è stato un evento organizzato da Edinet con il patrocinio delle più importanti istituzioni a partire dalla Regione Liguria. Insieme con gli addetti ai lavori anche i rappresentanti di importanti realtà digitali come Google, Facebook ed esperienze di livello nazionale e internazionale come Will, Open, Evolution e altre. Ai lavori hanno preso parte due past president dell’associazione, l’onorevole Marco Di Maio e Betto Liberati che hanno guidato l’associazione per un decennio. Venerdì 5 maggio nel cinema teatro ...