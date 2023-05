Dal porto di Civitavecchia parte il tour della prevenzione

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 maggio 2023)– Dal 15 al al 19 maggio il camper del Servizio Vaccinale sarà presente in diversi luoghi del territorioAsl Roma 4 per dare la possibilità a tutti gli utenti di sottoporsi ai vaccini. “Laè tra le armi più importanti che abbiamo per difendere la nostra salute e quella di chi ci sta vicino – ha commentato la DirigenteUOC Tutelapersona, la dottoressa Maria Teresa Sinopoli – Per promuovere salute e sensibilizzare la popolazione circa l’importanza delle vaccinazioni abbiamo quindi deciso di andare noi direttamente dai nostri utenti e la prima tappa sarà neldiper incontrare i lavoratori”. Il camper verrà posizionata alla banchina 8 e gli operatori del Centro Vaccinale saranno a disposizione per ...