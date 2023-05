Dal fine vita al clima | in Europa avanza la democrazia dei sorteggiati Che decide al posto dei politici Su FQ MillenniuM in edicola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Non si candidano, dunque non vengono eletti. Non fanno comizi, né ricoprono incarichi. Sono solo cittadini estratti a sorte, sulla base di criteri socio- statistici e demografici (sesso, età, tipo di area urbana, regione di provenienza, livello di istruzione e categoria socio-professionale). Assemblee, comitati, consigli, di uomini e donne, rappresentativi di una comunità più ampia: la loro. Compito? Deliberare in maniera più veloce e precisa su specifici argomenti di interesse pubblico su cui i Parlamenti invece da tempo sono bloccati. Si chiamaaleatoria. L’innovazione sta investendo l’. E in Italia non ce ne siamo accorti. Per combattere l’astensionismo e la sfiducia nei confronti delle elezioni in molte democrazie europee si sta tentando di coinvolgere la popolazione e ...