(Di venerdì 12 maggio 2023) Classe '81, cresciuto nel settore giovanile del Boavista, passa al Porto nel 2000 elo fa esordire in prima squadra due anni dopo proprio nel derby. È uno dei protagonisti della vittoria ...

Da Santon e Morata a Fabinho e Bove: quando Mourinho lancia un giovane La Gazzetta dello Sport

Lo Special One ha sempre avuto un occhio speciale per i giovani di grandi prospettive. Il centrocampista a segno in Roma-Bayer Leverkusen è soltanto l'ultimo di una lunga lista. Ecco chi sono gli altr ...