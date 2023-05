(Di venerdì 12 maggio 2023) Si scrive "", in questo mese di maggio alla Juventus si legge"squadra competitiva" come le altre, anche se sarà la numero 104 diversa da quella precedente dell'Allegri bis. Il primo obiettivo ...

Si scrive "turnover", in questo mese di maggio alla Juventus si legge"squadra competitiva" come le altre, anche se sarà la numero 104 diversa da quella precedente dell'Allegri bis. Il primo obiettivo ...Le probabili formazioni di Juventus - Cremonese Juventus (3 - 5 - 2) : Szczesny; Gatti,, Danilo; Cuadrado, Fagioli,, Rabiot, Iling Junior; Chiesa, Milik. Ballottaggi: - Gatti 55% - ...In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS (3 - 5 - 2): Perin; Gatti,, Danilo; Cuadrado, Fagioli,, ...

Da Rugani a Paredes e Kean, turnover con la Cremonese. Pronti Iling e Barbieri La Gazzetta dello Sport

La Juve pensa al ritorno a Siviglia ma non può perdere punti nella corsa al secondo posto: attesa per le condizioni di Bremer, anche in ottica Europa League ...