Da Prezzolini a Musk | nel libro di Alessandro Nardone il pensiero conservatore nell’era degli algoritmi

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 maggio 2023) «Il verosa che a problemi nuovi occorrono risposte nuove, ispirate a principii permanenti»: con le parole del sempiterno Giuseppeintroduce il suo nuovoTu sei il messaggio (Youcanprint), dedicato al. In uscita nelle librerie e in tutti i digital store l’establishment globalista utilizza i nuovi media per cancellare i valori fondanti della Civilltà Occidentale e sostituirti con i dettami dell’ideologia woke. Contesto che obbliga le forze di ispirazione conservatrice a confrontasi con sfide epocali come l’Intelligenza Artificiale, la Sovranità digitale e il Metaverso, che l’autore affronta utilizzando la formula agile del ...