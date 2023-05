Curva Sud | i Fedayn Roma tornano a colorare il muretto | arriva il nuovo striscione

(Di venerdì 12 maggio 2023) Non c’è tifo vero senza uno, così ne compare unodi zecca proprio per laSudnista. Unoforte, dai colori vivaci, rosso pompeiano bordato di bianco e giallo ocra. Al suo interno, nessuna scritta, solamente colori sgargianti. Ciò che lo rende particolare, però, è ildove è stato posto, ovvero lo storico 17 dellaSud, da oltre mezzo secolo casa dei. Ovviamente, loè stato felicemente accolto con cori ed applausi, dopo che era stato affisso all’inizio del match di Europa League giocato all’Olimpico fra l’Ase il Bayer Leverkusen. La guerra degli Ultrà, dalladeiil coro dei ...

Nel pre - partita, Adani a bordocampo è stato bersagliato dai cori e dagli insulti della, come documentano i video diffusi sui social. Adani ha sfiorato l'argomento con un tweet pubblicato ...Benevento . Laha pubblicato un comunicato in cui conferma la propria presenza sugli spalti del Ciro Vigorito in vista del match di domani con il Modena. Benevento, il comunicato dellaScriviamo ...Ladel Benevento Calcio sarà al suo posto contro il Modena! Questo per rispondere a chi si era posto il dubbio, ingiustificato, di una nostra presenza allo stadio. Quando diciamo che siamo ...

Curva Sud, i Fedayn tornano ad esporre uno striscione, ma... Corriere dello Sport

Il noto commentatore Rai Lele Adani è stato preso di mira dai tifosi della Juventus prima del calcio d’inizio del match contro il Siviglia, valevole per la semifinale di Europa League ...La Curva Sud del Benevento Calcio sarà al suo posto contro il Modena! Questo per rispondere a chi si era posto il dubbio, ingiustificato, di una nostra presenza allo stadio. Quando diciamo che siamo ...