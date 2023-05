Curva Sud | “Anche con il Modena saremo al nostro posto”

Leggi su anteprima24

Scriviamo queste poche righe per lanciare un messaggio ben chiaro: laSud sarà al suocontro il! Questo per rispondere a chi si erail dubbio, ingiustificato, di una nostra presenza allo stadio. Quando diciamo che siamo oltre la categoria, non è per dare fiato alla bocca. Noi ci mettiamo la faccia e siamo già proiettati all'anno prossimo. Invitiamo tutti a essere presenti a fare altrettanto, a riempire laSud. Si è beneventani sempre, non soltanto quando le cose vanno per il verso giusto. Adesso si scende in serie C, ma non sarà questo fallimento sportivo ad allontanarci dai gradoni. Che vinca o che perda, noi siamo sempre qua. Al di là della categoria. Vi aspettiamo in!