Cupra | si chiamerà Raval la nuova compatta elettrica derivata dalla concept Urban Rebel – FOTO

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si” ladi, marchio iberico nato da una costola della Seat: la denominazione del modello, derivato, omaggia uno dei quartieri del centro storico di Barcellona. “Ilè una delle parti più sorprendenti di Barcellona”, spiega L’ad della costruttore iberico Wayne Griffiths: “La futuraa del nostro brand ne rappresenterà lo spirito. Lanon è solo un’automobile: è un invito per unagenerazione che si aspetta qualcosa di meglio, un’emozionante, dal carattere connesso alla Generazione ...

...ha annunciato la decisione di abbandonare questa denominazione per la sua prima citycar elettrica , che nella sua versione di serie siRaval .Raval, vista di 3/4 anteriore IL ...Svelata al Salone Internazionale dell'Automobile di Barcellona il nome della prima auto elettrica compatta di serie del marchio. SiRaval , denominazione che omaggia proprio la capitale della Catalogna. A rendere nota l'identità della prima vettura a batteria per la produzione di massa del brand iberico è stato ...Laha ufficializzato il nome della sua futura compatta elettrica, derivata di serie della concept UrbanRebel : siRaval , come uno dei quartieri del centro storico di Barcellona, zona multienica e mondana della città spagnola. L'annuncio è stato dato al Salone locale Automobile Barcelona, dove era ...