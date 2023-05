(Di venerdì 12 maggio 2023) La tragedia sfiorata ieri atorna a sottolineare l'abbandono in cui da anni si ritrova la cartolinacittà. Il Giro d'Italia da qui non è passato. E si vede. Ci...

La tragedia sfiorata ieri a Posillipo torna a sottolineare l'abbandono in cui da anni si ritrova la cartolina della città. Il Giro d'Italia da qui non è passato. E si vede. Ci passò l'anno scorso, ma ...Questo è quanto successo ieri mattina presso l'Arena Albaro Village, dove un esemplare dimarittimo è crollato improvvisamente danneggiando qualche struttura presente nell'area dedicata ai ...È accaduto stamattina, in viale Virgilio a Posillipo a Napoli . Unmarittimo di grandi dimensioni e crollato e si è abbattuto su un' auto in sosta, colpendola in pieno. 'C'erano tutte le condizioni perché si verificasse un dramma ma fortunatamente l'abitacolo ...

Crolla pino a Posillipo: l'incubo della cocciniglia Toumeyella parvicornis ilmattino.it

Un nuovo miracolo. Una nuova tragedia sfiorata. Questione di attimi, di secondi. Per fortuna stiamo solo a raccontare l’ennesima ...La tragedia sfiorata ieri a Posillipo torna a sottolineare l'abbandono in cui da anni si ritrova la cartolina della città. Il Giro d'Italia da qui non è passato. E si vede.