Cristina Scuccia | pazienza finita? La naufraga presa di mira a L’Isola

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 12 maggio 2023)finisce nel mirino del pubblico adei famosi: laattaccata duramente sui social Emergono le prime difficoltà perdei famosi. L’ex suora, alla sua prima avventura in un programma dopo aver tolto il velo, è approdata in Honduras con gli occhi ben puntati addosso da parte del pubblico, curioso di scoprire, che in passato, nel 2014 precisamente, come ricorderete ha vinto The Voice, stregando tutti con la sua voce incantevole che ha già avuto modo di ricordare nei mesi scorsi La felicità è una direzione. Dopo i primi giorni trascorsi ain cui sembrava aver attirato consensi definitivi, perè tempo di fare i conti con le prime difficoltà. ...