Crisi alloggi per gli studenti universitari | il Ministero avvia censimento per 52 500 posti letto

Non si ferma la mobilitazione contro laabitativa e il caro affitto che rende impossibile la ...con esempi allarmanti la realtà modenese dove si arriva a pagare fino a 500 euro stanze in......dell'articolo 25 del decreto 44/2022 che subordinava l'avvio delle misure di sostegno agli... 'Ad oggi, infatti, non ha ancora acconsentito al tavolo per affrontare laabitativa. A breve ...Lisbona e Berlino tra i modelli da seguire per risolvere laBerlino contro il caro affitti: ... a settembre 2021, Berlino ha indetto un referendum per chiedere l'esproprio di 200 miladi ...

Si cercano soluzioni per la crisi degli alloggi Corriere del Ticino

Si estende la protesta dell'Unione degli studenti dopo le affermazioni del ministro Valditara che attribuiva il problema degli alloggi ai comuni gestiti dal centro sinistra ...Dopo Ilaria, la studentessa universitaria che ha deciso di protestare, in tenda, davanti al Politecnico di Milano per il caro affritti degli alloggi ...