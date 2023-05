Crescono malattie cardiovascolari | da Siprec 11 punti per prevenzione

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Presentato il documento 'Contributo degli interventi dicardiovascolare alla sostenibilità del sistema sanitario in Italia' Lesono ancora la prima causa di morte nel mondo, con circa 17 milioni di decessi l’anno. In Italia sono responsabili del 35% di tutte le morti, superando i 230mila casi all’anno. Queste patologie pesano anche sul piano economico, con costi sanitari che si attestano a circa 19-24 miliardi di euro, cui 11-16 miliardi di costi diretti e 5-8 miliardi di costi indiretti. Lo ricorda la Società italiana per lacardiovascolare () che, nella la ‘Terza giornata italiana per lacardiovascolare’ che si celebra oggi a Roma, ha presentato il documento ‘Contributo degli interventi di...