(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. - Lesono ancora la prima causa di morte nel mondo, con circa 17 milioni di decessi l'anno. In Italia sono responsabili del 35% di tutte le morti, superando i ...

... basato su 11 punti che per gli esperti "possono incidere fortemente sullo sviluppo e sulla progressione dellecardiovascolari". "Il documento - dichiara Massimo Volpe, presidente Siprec - ...... queste cellulepiù velocemente e con meno mutazioni genetiche, rimanendo nello stato versatile e pluripotente. Le iPSC sono importanti nella creazione di modelli diper trattamenti ...Sostegno senza condizioni alla linea del Campidoglio dal presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, perché "non possiamo dimenticare che 5 mila persone l'anno muoiono perlegate allo ...

Crescono malattie cardiovascolari, da Siprec 11 punti per prevenzione Il Tirreno

Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) – Le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte nel mondo, con circa 17 milioni di decessi l’anno. In Italia sono responsabili del 35% di tutte le mo ..."La nostra mission è costruire un’azienda biofarmaceutica orientata all’innovazione e incentrata sul paziente: per questo Abbott si è divisa in due nel 2013 ed è nata AbbVie. Da allora i ...