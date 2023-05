Ilnon ha ancora ricevuto informazioni su una missione di pace del Vaticano per l'Ucraina. Lo ha ribadito il portavoce Dmitry Peskov. "Non abbiamo ricevuto questa informazione, forse verrà con ...Per saperne di più /// BRUXELLES Qatargate: Tarabella in lacrimela sua innocenza. ... Secondo il, sarebbe una follia sostituire il nome di Kaliningrad con Królewiec, il nome ...Il capo della Wagnerche Bakhmut non ha nessuna valenza strategica e che i wagneriti e l'... come scrive il sito indipendente Meduza, citando due fonti vicine al. In particolare le ...

Cremlino ribadisce,'non informati su iniziativa pace del Papa' La Prealpina

Il Cremlino non ha ancora ricevuto informazioni su una missione di pace del Vaticano per l'Ucraina. Lo ha ribadito il portavoce Dmitry Peskov. (ANSA) ...Il Cremlino definisce le forniture di armi uno sviluppo "fortemente negativo". Peskov: "Ci sarà una risposta adeguata" ...