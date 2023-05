Il portavoce del, Dmitry Peskov, ha smentito qualsiasi interferenza della Russia nelle elezioni in Turchia. Chi afferma questo, ha aggiunto, è "un bugiardo". Lo riferisce l'agenzia Tass. .E i suoi recenti videomessaggi, nei quali attacca frontalmente Mosca mettendo in dubbio la sua capacità di proteggere la Russia, stanno 'seriamente disturbando la massima leadership' del. Lo ..."Vorrei rassicurare tutti che non è successo nulla di straordinario daparte. È vero, la ... E che l'esercito delsta combattendo per respingere le truppe ucraine "in direzione di ...

Cremlino, 'nessuna interferenza nelle elezioni in Turchia' - Mondo Agenzia ANSA

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha smentito qualsiasi interferenza della Russia nelle elezioni in Turchia. Chi afferma questo, ha aggiunto, è "un bugiardo". Lo riferisce l'agenzia Tass. (ANS ...Le dichiarazioni del Cremlino dopo il post di un gruppo di blogger militari russi sull’inizio di una potente controffensiva. Ma Kiev smentisce ...