Cossato Furti nelle case di anziani | fermati tre sinti residenti a Villafranca Piemonte

(Di venerdì 12 maggio 2023) Grazie ai Carabinieri della compagnia di(Biella), al culmine di un’indagine sudi, sono statitre. La banda rom si introduceva in casa con una scusa. In particolare una donna si presentava come una vecchia conoscenza o come la farmacista di un paese o una persona alla ricerca di un alloggio da acquistare. A quel punto si impadroniva di denaro e preziosi. Ad essere arrestati due donne di 28 e 55 anni e un uomo di 34 di etnia(Torino) tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare. Altre due persone sono state denunciate. Gli episodi ricostruiti dagli investigatori dell’Arma sono otto: 6 nel Biellese, 1 a Novara, 1 a ...