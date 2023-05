Cosa succede se hai una banconota falsa | è molto più difficile di quanto pensi

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 12 maggio 2023)se utilizzi una? La legge punisce severamente chi produce o mette in giro denaro contraffatto. La decisione del governo Conte di limitare la possibilità di spesa massima in contanti e di favorire e invogliare l’utilizzo di carte di credito e debito (il cashback serve proprio a questo) non è solo in linea con i dettami dell’Unione Europea in tal senso, ma è anche e soprattutto un modo per limitare il nero e la produzione di banconote false.se entriamo in possesso di banconote false? Ilovetrading.itLa maggiore facilità di utilizzo delle carte, favorito dall’obbligo per i commercianti di accettare i pagamenti, ha spinto tantissimi italiani ad utilizzare sempre meno il denaro contante. Oggi dunque il rischio di imbattersi in banconote fasulle è ...