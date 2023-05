Cosa si intende per mascolinità fragile e perché non c’è forza nel machismo

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 12 maggio 2023) Fin dalla più tenera età, pende sulle teste degli uomini una spada di Damocle che, pur non volendolo, mostrerà la sua ombra per tutta la loro vita: il timore della vulnerabilità, che si tramuta, di conseguenza, in un suo diniego. La “fragilità” maschile non può – e non deve – avere modo di esprimersi, pena il rischio di essere additati come “femminucce”, “fr*ci”, “sfigati” e affini. Immersi in una cultura profondamente patriarcale e machista come quella odierna, gli uomini sono, infatti, chiamati, già da piccoli, a rispettare stereotipi e ruoli di genere improntati alla, al predominio e all’assenza di emozioni e sentimenti – perlomeno “palesi” agli occhi degli altri. Se questi canoni non vengono rispettati, si parla, appunto, di. Ma chesignifica e come può essere decostruita? Vediamolo ...