Corruzione | Petrini e Manna condannati a due anni e otto mesi

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Salerno, in data odierna ha condannato Marco, già Presidente di Sezione della Corte di Appello di Catanzaro e l'avvocato Marcelloper il reato digiudiziaria in relazione al procedimento di Corte di Assise di Appello che vedeva imputato Francesco Patitucci, già condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 30di reclusione per concorso nell'omicidio di Luca Bruni avvenuto a Castrolibero il 3 gennaio 2012. Il GUP ha ritenuto di quantificare la pena indue edi reclusione per entrambi i predetti imputati. Detta sentenza è soggetta a gravame.