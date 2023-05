Corriere dello Sport – Nzola ha rinnovato fino al 2026

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-12 17:23:49 Il CdS: LA SPEZIA – L’attaccante MbalaSpezia, attualmente al quarto posto nella classifica marcatori della serie A, hail suo contratto con i ligurial. L’annuncio è stato dato dallo stesso club in questi minuti. Il direttore generale Eduardo Macia e l’agente del calciatore lavoravano all’estensione del passato accordo, in scadenza nel 2024, già da diverse settimane. Con 13 reti in campionato, l’angolano è a 26 anni una delle rivelazioni stagionali. Dopo essere rimasto ai margini nella stagione 21/22, in virtù di un rapporto non facile con il tecnico Thiago Motta,è tornato alla doppia cifra che aveva già toccato la stagione precedente con Vincenzo Italiano in panchina. Per lui 26 gol in 73 presenze totali in serie A. Diversi ...