Corriere dello Sport – Mercato Napoli | i primi nomi sulla lista | due gli obiettivi

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-11 10:24:28 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: ROMA – Il Giappone dopo la Corea. Ilabbatte ulteriormente le frontiere del: dopo Kim c’è Daichi Kamada. Un centrocampista offensivo di 26 anni che ha conquistato la scena con l’Eintracht, in Bundesliga e in Champions (anche da avversario negli ottavi), e soprattutto un’occasione a zero: il suo contratto scadrà il 30 giugno, non ha rinnovato e ciò significa che si svincolerà. Il ds Giuntoli ha fiutato il colpo un po’ di tempo fa, molto prima della corte della Juve, e ha preparato il campo: ora si tratta sull’ingaggio partendo da una notevole richiesta di partenza che si aggira intorno ai 4 milioni e anzi li supera. A proposito di Kim: lo United è pronto a portarlo a Manchester e il, nel frattempo, s’è fiondato su Giorgio ...