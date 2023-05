Cori razzisti contro Vlahovic | Daspo per 9 tifosi e obbligo di firma

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il questore della provincia di Bergamo ha emesso 9 provvedimenti diai danni di altrettantidell’Atalanta che in occasione della garala Juventus del 7 maggio scorso, intonavanodi matrice razzista ai danni dell’attaccante juventino Dusan. Gli inquirenti sono a lavoro per individuare gli altri responsabili. I primi provvedimenti impediscono ai novedi andare alle manifestazioni sportive per un periodo che varia da 1 a 5 anni. Gli accertamenti hanno permesso di individuare chiaramente idestinatari della misura suddetta, attraverso la visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza. Per due dei nove, oltre al provvedimento del, si aggiunge la richiesta di ...

