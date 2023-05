Cori razzisti contro Vlahovic | arrivano i primi Daspo per gli ultras dell'Atalanta

(Di venerdì 12 maggio 2023) In attesa che l'decida di assumere una posizione ufficiale sulla vicenda che ha visto protagonisti in negativo i suoi tifosi in...

Arrivano le conseguenze per ia Dusan Vlahovic nel corso della sfida disputata nel precedente turno di Serie A, Atalanta - Juventus . Sono 9 i provvedimenti di Daspo firmati dal questore della provincia di Bergamo, ...Secondo, infatti, l'ultima novità: il questore di Bergamo avrebbe già firmato 9 Daspo per i tifosi dell'Atalanta autori deicontro Dusan Vlahovic.E' arrivata infatti la decisione della Questura di Bergamo che ha emesso 9 provvedimento di Daspo nei confronti dei tifosi che domenica scorsa si sono resi protagonisti dicontro il ...

Cori razzisti a Vlahovic: Daspo da 1 a 5 anni per nove tifosi dell'Atalanta Corriere Bergamo - Corriere della Sera

La Questura di Bergamo ha notificato il Daspo per 9 tifosi dell'Atalanta (per due anche l'obbligo di firma) per i cori razzisti a Dusan Vlahovic ...Iscrizione avvenuta con successo. In attesa che l'Atalanta decida di assumere una posizione ufficiale sulla vicenda che ha visto protagonisti in negativo i suoi tifosi in occasione dell'ultima partita ...