Cori contro Vlahovic | Daspo da uno a cinque anni per 9 tifosi dell’Atalanta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sono 9 i provvedimenti di D.A.S.P.O. (Divieto di accesso alle manifestazioni sportive) firmati dal Questore della Provincia di Bergamo, in fase di notifica ad altrettantiche si sono resi responsabili di ripetuti, con evidente sfondo di discriminazione razziale, nei confronti dell’attaccante della Juventus Dusannel corso dell’ultimo turno di campionato. Il provvedimento impedirà loro l’accesso per in periodo che va da 1 a 5, a causa di, sottolinea la Questura, “condotte di estremo disvalore sociale e morale che hanno comportato l’unanime condanna dell’evento”. Gli accertamenti hanno permesso di individuare chiaramente idestinatari della misura, attraverso la visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza del Gewiss ...

razzisti dalla curva dell'Atalantail giocatore della JJuventus Dusan Vlahovic, sono 9 i provvedimenti di Daspo firmati dal questore della provincia di Bergamo, in fase di notifica.

Impediranno l’accesso per un periodo che andrà da 1 a 5 anni. Per due tifosi si aggiungerà la richiesta dell'obbligo di firma in occasione delle future partite del club ...I PROVVEDIMENTI. Individuati grazie alle telecamere 9 tifosi che hanno intonato cori razzisti nel finale della partita Atalanta-Juventus. Sono nove i provvedimenti di D.A.S.P.O. (Divieto di accesso al ...