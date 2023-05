Coppa del Mondo di Canoa Velocità | l’Italia vince un bronzo con Alfonsi

(Di venerdì 12 maggio 2023) Comincia con una medaglia dila stagione internazionale degli Azzurri della. Nella seconda giornata di gare sul bacino ungherese Maty-ér Regatta Course di Szeged, in Ungheria, dove è in corso fino a domenica 14 maggio la prima prova didelsale sul terzo gradino del podio nel C1 200 con Mattia. Il giovane atleta delle Fiamme Oro, specialista della breve distanza, chiude con il tempo di 41.82. Gara che vede protagonista l’Uzbekistan con Artur Guliev, medaglia d’oro in 41.31, seguito dal portghese Helder Silva, argento in 41.82. Nella stessa gara Dawid Szela è ottavo in 43.81. Un buon inizio per squadra guidata dal D.T. Oreste Perri, che esordisce sul bacino magiaro con l’obiettivo di testare gli equipaggi e trovare gli ...

Domenica 23 luglio 2023 la sfida con il Real Madrid a Los Angeles, al Rose Bowl, iconico stadio che ha ospitato la finale dellaMondo1994. Giovedì 27 luglio contro la Juventus sempre a ...Nella seconda giornata di gare sul bacino ungherese Maty - ér Regatta Course di Szeged, in Ungheria, dove è in corso fino a domenica 14 maggio la prima prova diMondo, l'Italia sale sul ...... ha realizzato in quella fascia oraria 3.772.000 spettatori, con uno share complessivo18%. Numeri molto al di sotto di quanto ci si potesse aspettare un tempo da una partita di unaeuropea ...

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE - SONO 10 GLI AZZURRI QUALIFICATI PER IL TABELLONE ... Federazione Italiana Scherma

In vista di una nuova tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, la quinta di quest'anno, per l'Italia del trap il dado è tratto. Lo staff tecnico azzurro infatti, in vista del meeting internazi ...A2, al Casa Mora la Blue Factor aspetta il Grosseto. Stasera, sempre al Casa Mora in pista l’under19 contro l’Ash Spv Viareggio, domenica la Coppa Fisr under13. La serie B domenica a Viareggio contro ...