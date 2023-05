Conte si precipita dagli universitari e mette il picchetto sulla protesta | la ridicola rincorsa del M5S

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 maggio 2023) La studentessa di Bergamo che ha dato il “la” alle tendopoli diha spicchettato il suo accampamento e se ne è tornata a casa. Giuseppein zona Cesarini si attacca al gancio rimasto e sale sul carro delladegli studenti emuli della promotrice della levata di scudi (e di picchetti), e siall’università per appendere il cappello al chiodo delle rivendicazioni. «Ascoltiamo la vostra voce. Siamo pronti a fare il possibile. E posso garantirvi che il Movimento 5 Stelle è dalla vostra parte», si affretta a propagandare appena messo piede nella tendopoli sorta alla Sapienza.sialla Sapienza per cavalcare ladegliGià, perché come scrive Pietro Senaldi oggi su Libero, ieri l’ex premier ...