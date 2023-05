Consegna scudetto al Napoli | altra festa organizzata da ADL | chi presenterà lo show al Maradona!

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilha vinto locon ben 5 giornate d’anticipo, confermando il proprio dominio sul campionato in corso. Un lasso di tempo così ampio sul termine della stagione da permettere alla società di programmare unal’ultima giornata di campionato in totale calma. Ebbene sì, perché diallo stadio Maradona ce ne sarà un’, dopo quella vissuta lo scorso 7 maggio dopo la vittoria con la Fiorentina. L’occasione sarà quella di-Sampdoria, ovvero quando sarà formalmenteto loa capitan Di Lorenzo e ai calciatori azzurri. Come riportato su Twitter dalla redazione di Radio Kiss Kiss, al Maradona ci sarà un altro grande evento. A presentarlo ...

Emy Buono si è 'sentita stuprata' . Ai festeggiamenti per lodel Napoli l'ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show si è messa a sfilare per le ... 'Una donna che si denuda nonil ...... 'Una donna che si denuda nonil pass a un uomo per farsi stuprare' , dice la ragazza. ... Nuda per lodel Napoli, l'ex Pupa Emy Buono si sfoga: 'Mi sono sentita stuprata' IN "ESILIO" A ...Uno splendido regalo per Piotr Zielinski dopo la vittoria dellocon il Napoli. Regalo per Zielinski Infatti, Samuele Esposito, conosciuto come Samuelmania, ha incontrato il centrocampista polacco e gli ha regalato un quadro con le sue foto. Qualche foto e ...

Quando Di Lorenzo alzerà la Coppa dello Scudetto Dove avverrà la consegna: prima volta storica, perché Maradona... OA Sport

La festa Scudetto è parzialmente passata, almeno fino a quando non ci sarà la consegna del trofeo: il 4 giugno, al Maradona, contro la Sampdoria. Ora, il mercato, è diventato in pratica l'argomento pr ...Il campione di rally Fabio Gianfico ha personalizzato una 500 per il suo amico Piotr Zielinski, neo campione d'Italia. Un'auto azzurra, con lo scudetto sul cofano, il cognome ...