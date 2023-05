Concorso Comune di Stezzano | 1 posto di istruttore amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ildi Salòpubblico 1di/contabiledi Salò: 1ditecnico E’ indettopubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1di/contabile, area istruttori, ex categoria C. Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale del: www..bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di» e all'albo pretorio on-line dell'ente. E' prevista prova di preselezione se il numero delle domande ...