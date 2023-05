Concorso Comune di Novi Ligure | 2 posti di istruttore di vigilanza

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ildiha indetto unpubblico per l’assunzione di 2didi– agente di polizia municipale a tempo pieno ed indeterminato. Si fa presente che ildiha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 2a tempo pieno ed indeterminato nel profilo didi– agente di polizia municipale, area degli istruttori (ex categoria C). Bando diCopia del presente bando e schema di domanda possono essere richiesti: ufficio del personale, tel. 0143/772272-772251 - e-mail: ...