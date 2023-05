Concessioni balneari | a Palazzo Chigi istituito il tavolo tecnico

(Di venerdì 12 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E’ statopresso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ilconsultivo in materia didemaniali marittime, lacuali e fluviali (come previsto dal decreto legge 21 dicembre n. 198). “Il, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali – si legge in una nota di-, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale sia di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera”.Ilè presieduto dal Capo del ...

A tre settimane dalla pronuncia della Corte europea sull'impossibilità di rinnovare automaticamente le, Palazzo Chigi ha dato il via al tavolo che dovrà mappare le spiagge italiane. "È istituito "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento ...ROMA " E' stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il tavolo tecnico consultivo in materia didemaniali marittime, lacuali e fluviali (come previsto dal decreto legge 21 dicembre n. 198). "Il tavolo, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree ..."E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il tavolo tecnico consultivo in materia didemaniali marittime, lacuali e fluviali (come previsto dall'articolo 10 - quater del decreto legge 21 dicembre 2022 n. 198)". Lo rende noto la Presidenza del Consiglio, spiegando che "il ...

Concessioni balneari, via al tavolo tecnico di Palazzo Chigi per mappare le spiagge la Repubblica

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ...E' stato istituito alla Presidenza del consiglio: dovrà definire i criteri per valutare la scarsità della risorsa disponibile ...