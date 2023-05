“Concerti di Primavera” | musica classica nel Museo Campano di Capua

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutineldi(per i “di”) e alla Reggia di Caserta in occasione della Notte Europea dei Musei. La rassegna “di” prosegue anche a maggio con tre propostestiche di assoluto spessore. Aldi, per il ciclo “Beethoven Project”, ci sarà un doppio concerto del Linos Piano Trio, ovvero Prach Boondiskulchok pianoforte, Konrad Elias-Trostmann violino e Vladimir Waltham violoncello.Sabato 13 maggio (ore 19.30) il trio eseguirà l’Integrale dei Trii per pianoforte, violino e violoncello di Beethoven – I concerto, mentre domenica 14 maggio (ore 18,30) il Linos ...