Comunali | Berlusconi | voto può incidere sul peso del nostro governo

Il voto nelle prossime elezioniè importante, votare è un dovere dei buoni cittadini, l'esito "può incidere sul peso del ... Silvio, ricoverato in ospedale da oltre un mese, ha ...... il candidato sindaco del centrodestra alle elezionidi Torre del Greco Ciro Borriello di ... nel partito dell'allora premier. In carica fino al 2006 (ma passando nel 2005 al gruppo ......del Tigullio Posted on 27 Marzo 2021 27 Marzo 2021 Author Redazione Pier Silvio, figlio ... E' cominciata ufficialmente la corsa per le Primarie del Pd in vista delledi giugno. I ...

Il messaggio di Berlusconi per le elezioni comunali Agenzia askanews

Roma, 12 mag. (askanews) - Il voto nelle prossime elezioni comunali è importante, votare è un dovere dei buoni cittadini, l'esito 'può incidere ..."Vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini il dovere di andare a votare, perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città, quindi chi non vota non è u ...