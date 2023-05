Compleanno Alfonso Signorini | scoppia la lite tra Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli VIDEO

Condividi su: Il Grande Fratello Vip 7 è finito da due mesi, ma i vipponi non ne vogliono sapere di smettere di regalarci dinamiche. Ieri sera durante ildiSignorini due gieffine hanno litigato. Durante la diretta Instagram di Giacomo Urtis si sono viste Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi accanto durante il taglio della torta e le ...La festa didiSignorini è stata a tutti gli effetti un ritrovo per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip . Alla corte del conduttore - che ha festeggiato 59 anni - hanno partecipato Alex ...Il conduttore del Grande Fratello Vip protagonista della serata evento organizzata per il suoe intitolata 'Signorini & ...

Alfonso Signorini festa compleanno: chi c'era, chi era assente Tag24

Elenoire Ferruzzi rivela i dettagli della lite con Oriana Marzoli e lancia una stoccata agli Oriele: le parole dell'ex Vippona ...Alfonso Signorini lo scorso 7 aprile ha compiuto 59 anni. Dopo più di un mese, il conduttore del Grande Fratello Vip ha festeggiato in grande. Infatti, inizialmente la festa era prevista il 6 aprile, ...