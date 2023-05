Come vedere Elodie al Forum | sold out | in streaming a casa con gli amici

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 12 maggio 2023)aldi Assago il 12 maggio a Milano è stato fin da subito uno degli eventi musicali più attesi dell'attuale stagione di live, festival e concerti. Con l'appuntamento-out, chi non è riuscito a procurarsi un biglietto ha parecchio amaro in bocca, ma in verità non è detta l'ultima parola. Anzi. Lo spettacolo, una vera festa con, perfomer a 360° (reduce non a caso anche da un David di Donatello 2023 per la miglior canzone originale in un film) al pieno del suo carisma, della sua voce e della sua presenza scenica, infatti, potrà essere seguito anche comodamente da(e in compagnia degli) in diretta! “Sono mesi che studio per preparare questo show, ho voluto curare ogni aspetto nel dettaglio. È la prima volta che mi cimento in ...