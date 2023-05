Come ti ammazzano nelle prigioni di Vladimir Putin | testimonianza agghiacciante

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ho incontrato Evgenia Kara-Murza, moglie del mio amicoKara-Murza, a Parigi poche settimane fa per partecipare ad alcuni eventi sugli oppositori politici russi. Era la prima volta che incontravo Evgenia ma subito abbiamo avuto l'impressione di conoscerci da sempre.mi aveva parlato spesso della sua formidabile moglie con cui abbiamo pranzato ad Avenue Kléber, di fronte alla sede parigina del Consiglio d'Europa, dove partecipavo a una riunione della Commissione per gli affari giuridici e i diritti umani. È in questa stessa brasserie parigina che, il 4 aprile 2022, pranzai per l'ultima volta conche era venuto a testimoniare, con il suo caratteristico coraggio, davanti alla nostra commissione riguardo alla situazione deieri politici in Russia. Erano passati pochi giorni dall'inizio ...