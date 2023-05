Come nasce un condor | la schiusa delle uova | immagini incredibili

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 maggio 2023) È la stagione dellaper idello zoo di Los Angeles: una specie preservata dal rischio di estinzione. Già negli Anni '80, tutti i 22presenti in California (Stati Uniti) e rimasti in natura erano stati catturati e inseriti in programmi di riproduzione in cattività per salvare la specie. Gli uccelli allevati negli zoo sono stati rilasciati per la prima volta in natura nel 1992 e da allora sono stati reintrodotti negli habitat da cui erano scomparsi. Ad oggi sono meno di 350 iche volano in libertà tra il Pacifico nordoccidentale e la Baja California, in Messico.