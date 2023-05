Come il chicco di grano Senza crisi | Meloni | commoventi parole per il Papa

(Di venerdì 12 maggio 2023) "Dice il Santo Padre che lanon ha di per sé una connotazione negativa. E del resto la parolaviene dal grecos, scelta o distinguere. Così larichiede quel tipico lavoro di setaccio che pulisce ildidopo la mietitura, che consente di scegliere separando, che consente di eliminare le scorie ed è la condizione necessaria che poi permette aldidi essere macinato e diventare farina e pane. Io la trovo una metafora potentissima, Santità, che ci dice che dove non c'ènon c'è vita, non c'è rinascita", lediagli stati generali della natalità.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La Meloni al Papa: "Come il chicco di grano, senza crisi..." Liberoquotidiano.it

