Come attrarre gli studenti stranieri nelle università italiane

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tratto da Morning Future L’Unione Europea ha nella mobilità che riguarda gliuniversitari uno dei suoi pilastri fondamentali. Tra i programmi più significativi spicca l’Erasmus+, che ha l’obiettivo di agevolare la mobilità degliall’interno dei Paesi dell’Unione. E i risultati sono positivi. Da anni, ormai, si osserva un aumento graduale del numero diche si spostano all’interno dell’Ue. Ma qual è la situazione nel nostro Paese? Nel corso del 2020, quasi 80milaitaliani hanno intrapreso un percorso di studi all’estero, iscrivendosi allepresenti all’interno dei Paesi Ocse. Tale cifra rappresenta circa il 4% degliuniversitari iscritti in Italia, quantificazione che, in termini relativi, ci allinea ad esempio con Francia e ...

...contenutistico con la sequenza successiva dove Star - Lord ( Chris Pratt ) danza sulle note di... e il salvataggio del pianeta Xandar, è ancora una volta una piccola sequenza adl'...Ma, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, la tendenza adle zanzare potrebbe non essere innata. Potrebbe invece dipendere daci si lava. Secondo uno studio condotto dagli ......promuovendo lo sviluppo di una strategia d'area comune che sia condivisa a più livelli e che sia in grado difondi europei, fondi pubblici e fondi privati. Il Protocollo d'Intesa ha...

Strategie di recruiting: come attrarre i migliori talenti laborability

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Dopo l’ultimo episodio, il danneggiamento di un'auto in provincia di Bolzano, la Lav scrive alla provincia autonoma invitando l'amministrazione a non dichiarare problematico un plantigrado che ha agit ...