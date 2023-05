CM com – Cagliarimania | ora l’attacco decisivo al quarto posto Vietato mollare la presa per evitare rimpianti ma chi non è concentrato starà comodo fuori dal campo | Altri campionati Italia

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-12 14:34:00 Fermi tutti!scendere dal treno,la rincorsa alla quarta posizione in classifica. Questo l’obiettivo del Cagliari ad ormai due giornate dalla fine del campionato regolare. Sei punti a disposizione, sei punti da conquistare perdi avere. Certo, perché con qualche errore in meno, o con un Ranieri in più ad inizio anno, la situazione in classifica sarebbe certamente diversa. Non bisogna piangere sul latte versate, questo è vero, ma a volte è veramente difficile pensarci, soprattutto quando la distanza davanti è veramente così poca. Ilè un’occasione ghiotta, sia per ricaricare leggermente le pile sia per preparare al meglio i playoff, che ...

Commenta per primo Vietato scendere dal treno, vietato mollare la rincorsa alla quarta posizione in classifica . Questo l'obiettivo del Cagliari ad ormai due giornate dalla fine del campionato ...Commenta per primo Una vittoria, seppur sofferta, per restare attaccati al treno del quarto posto in classifica. Contro la Ternana i rossoblù trovano un'importante vittoria ma per farlo lasciano tutti ...Commenta per primo Un pareggio del Cagliari in campionato ormai non fa quasi più notizia. I rossoblù nel match contro il Pisa hanno di fatto ottenuto il 14esimo pareggio stagionale, balzando in testa ...

Cagliarimania: ora l'attacco decisivo al quarto posto. Vietato mollare ... Calciomercato.com

Una vittoria, seppur sofferta, per restare attaccati al treno del quarto posto in classifica. Contro la Ternana i rossoblù trovano un’importante vittoria ma per farlo lasciano tutti con il fiato sospe ...