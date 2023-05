Clima | processo attivisti blitz Senato | sit in a piazzale Clodio | ‘disobbedienza non è reato’**

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Sit in davanti ain solidarietà dei tredi Ultima generazione nei confronti dei quali oggi è fissata un’udienza davanti al giudice monocratico per ildello scorso gennaio quando venne imbrattata con vernice la facciata di Palazzo Madama. I tre sono accusati di danneggiamento aggravato. Alla manifestazione partecipano alcune decine die politici tra i quali la senatrice di Si Ilaria Cucchi, il leader di Si Nicola Fratoianni e l’ex ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio. Presenti anche associazioni fra cui Greenpeace e Amnesty International. Davanti all’entrata della città giudiziaria i manifestanti hanno esposto lo striscione con la scritta ‘Non paghiamo il fossile’ e altri cartelli come ‘La disobbedienza civile pacifica non ...

... con un impatto positivo sule sull'ambiente in generale. Essendo un materiale ecologico, ... Ildi lavorazione a freddo e senza l'aggiunta di additivi è relativamente semplice e ha ......meglio conosciuto come quello del "bla - bla - bla" a Glasgow durante la 26ª conferenza sul... Qui si realizza la costruzione di unreale, la dimensione evocativa di un progetto che non è ...Ora però, durante il, ha preso la parola come testimone l'aggiunta Laura Pedio, ... presieduta dal giudice Roberto Spanò e ha raccontato ildi quei mesi a cavallo tra il 2019 e il 2020. ...

**Clima: processo attivisti blitz Senato, sit in a piazzale Clodio ... Il Tirreno

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Oggi come Partito Democratico saremo presenti al presidio fuori Piazzale Clodio convocato in concomitanza con l’inizio del processo contro i tre attivisti di Ultima Genera ...Il governo italiano contro un gruppo di ventenni in un’aula di tribunale, a processo per aver macchiato con vernice lavabile una facciata di Palazzo Madama: il ministero della Cultura, retto da Gennar ...