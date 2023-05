Clima | Pd a piazzale Clodio con ' Ultima generazione'

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - “Oggi come Partito Democratico saremo presenti al presidio fuoriconvocato in concomitanza con l'inizio del processo contro i tre attivisti diche il 2 gennaio scorso lanciarono vernice lavabile sulla facciata del Senato. Pur non potendo condividerne il merito, capiamo la rabbia e la preoccupazione dei giovani attivisti, che protestano contro un governo a dir poco inerte di fronte alla sfida dei cambiamentitici. Serve investire su una reale conversione ecologica ed energetica, non criminalizzare la protesta”. Così Marta Bonafoni coordinatrice della segreteria Pd.

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "Oggi come Partito Democratico saremo presenti al presidio fuori Piazzale Clodio convocato in concomitanza con l'inizio del processo contro i tre attivisti di Ultima Genera ...