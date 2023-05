Clima | Paita Iv | ' Pd al fianco dei teppisti | con Schlein tasse e estremismo'

Insomma, iltra (ex) soci è questo. Comincia Calenda. A piantare paletti: 'In un paese di ... Stavolta di Raffaella: 'Più che il rischio di una nostra entrata in maggioranza, temo quello di ...Non ci ricordiamo qualevi fosse all'epoca. Se devo dire la scelta che ha fatto saltare il ... Lellaè capogruppo. Il nostro è l'unico partito che ha bisogno più di quote azzurre che di ...Non solo, lex ministra elogia anche le colleghe di Iv: Bene che Raffaellae Maria Elena Boschi la sostengano. Costruiamo ponti. Guardiamo avanti. Unche era piaciuto anche a Enrico Costa, ...

Clima: Paita (Iv), 'Pd al fianco dei teppisti, con Schlein tasse e ... Il Tirreno

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...