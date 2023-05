Clima | Mattarella | ' eolico e solare per nuova rivoluzione'

(Di venerdì 12 maggio 2023) Trondheim, 12 mag. (Adnkronos) - "L'nel Mare del Nord e il fotovoltaico nel bacino del Mediterraneo possono diventare, in un futuro non lontano, fonti di energia pulita del continente europeo e alimentare così unanei processi produttivi e nei modelli di vita, così come accadde con il carbone della Ruhr, a cavallo tra il XIX e il XX secolo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, chiudendo, insieme al Principe ereditario di Norvegia, la conferenza sull'energia 'Rendere verde il futuro' all'Università di Trondheim. "Grazie a una rete elettrica sempre più interconnessa, le complementarietà fra energia eolica e-le cui produzioni, evidentemente, dipendono dalle condizioni meteo quotidiane- potranno infatti contribuire -ha proseguito il Capo dello ...

... insistendo sul fatto che bisogna dare vita a un nuovobasato dalla speranza. Quella ... Allarme culle vuote,sprona a trovare misure per favorire le giovani coppie, messaggio agli Stati ...La guerra in Ucraina giunge oggi al 443esimo giorno in undi forte tensione e una serie di annunci e smentite. Secondo gli ufficiali ucraini dispiegati ...al Quirinale dal presidente. ...Antonio Tajani, che in qualità di ministro degli Esteri accompagnain Norvegia, è ... presidenzialismo o premierato, sembrano aver cambiato il. "Non vogliamo depotenziare il capo dello ...

Mattarella, cambiamento clima ci impone scelte radicali - Politica Agenzia ANSA

"Le nostre società hanno preso pienamente coscienza dei drammatici effetti provocati dai cambiamenti climatici che impongono a tutti noi un radicale ripensamento dei fondamenti dei nostri sistemi di v ...I "drammatici effetti provocati dai cambiamenti climatici" impongono "a tutti noi un radicale ripensamento dei fondamenti dei nostri sistemi di vita, di quelli economici e produttivi". A indicarlo è i ...