Classifica marcatori Serie A 2022-2023 | i goleador del campionato

Lazio - Lecce, le scelte ufficiali di Sarri e Barone. Le ultime dritte su possibili, ammoniti e tiratori. Una sfida non banale, che potrebbe ridisegnare con maggior ...posto in, ...L'Inter ha sempre avuto tanti attaccanti: Milito, Ronaldo, Vieri fino ai campioni di oggi Lukaku e Martinez. Il gol è nel sangue nerazzurro. Le grandi squadre hanno bisogno di cannonieri spietati per ...L'attaccante Mbala Nzola dello Spezia, attualmente al quarto posto nelladella serie A, ha rinnovato il suo contratto con i liguri fino al 2026. L'annuncio è stato dato dallo stesso club in questi minuti. Il direttore generale Eduardo Macia e l'agente ...

Europa League, classifica marcatori: due romanisti a due reti dalla vetta TUTTO mercato WEB

Lazio-Lecce, le scelte ufficiali di Sarri e Barone. Le ultime dritte su possibili marcatori, ammoniti e tiratori. Una sfida non banale, che potrebbe ridisegnare con maggior precisione i contorni della ...L'Inter ha sempre avuto tanti attaccanti: Milito, Ronaldo, Vieri fino ai campioni di oggi Lukaku e Martinez. Il gol è nel sangue nerazzurro.