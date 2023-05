Classifica Giro d’Italia 2023 | settima tappa | nessuno attacca a Campo Imperatore Evenepoel con 44” su Roglic | Caruso 10°

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ilha proposto il suo primo arrivo in salita in occasione della. Il traguardo posto ai 2.123 metri s.l.m. dinon ha stuzzicato la fantasia degli uomini die gli ultimi 4,4 chilometri della lunghissima ascesa con una pendenza media dell’8,2% non hanno fatto la differenza. In quel tratto i big si sono marcati a uomo e non hanno dato vita all’attesissimo corpo a corpo. Lagenerale delnon ha dunque subito grossi scossoni. Remcoha piazzato una piccolissima accelerazione negli ultimi 100 metri, riuscendo a precedere Primozsenza però guadagnare ...