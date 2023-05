(Di venerdì 12 maggio 2023)ilSF-23: i tecnici del team stanno approfondando la questione, nessuno voleva crederci. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lanon sta vivendo un periodo particolarmente positivo in questo inizio di mondiale e la speranza dei tifosi escuderia è che le cose possano sensibilmente migliorare. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... che ha indicato in Charles Leclerc e Carlos Sainz il vero problema attuale della, in ...rinnovo che lo legherà a vita con la Red Bull " sarebbe stato tentato dalla Mercedes per un...... dove si è visto Verstappen rimontare dalla nona posizione in griglia sino ad unsuccesso ... Annaspano le rivali, in primis Mercedes e, alle prese con monoposto lontano dalle ......stop dell'inglese o - scenario ancora più- un cambio di casacca. Lo stesso Hamilton, recentemente, ha ammesso di aver riflettuto sulla possibilità di chiudere la carriera in. Il ...

Clamoroso Ferrari, scoperto il reale problema della SF-23: da non credere Sport News.eu

Il pilota spagnolo si toglie qualche sassolino dalla scarpa e critica pesantemente la Ferrari, che è molto lontana dai livelli del passato: ...Il concetto di classico nell'abbigliamento maschile deriva in gran parte dalla Formula Uno: i clubmaster di Ayrton Senna, le giacche da corsa rosse della Ferrari, il cardigan da principe monegasco pie ...