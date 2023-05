Cittadinanza Capitale per Assange

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si è svolta a Roma, presso la Casa della Memoria, la conferenza per il lancio della campagna «onoraria a Julian», promossa da un Comitato promotore di cui fanno first appeared on il manifesto.

... lo sport e la convivialità, aperti non solo alla comunità studentesca ma all'intera. ... partendo dall'università e dal suoumano, dalle città e dai suoi studenti - cittadini, può ...Tanto che sono coinvolte anche aree dellaconsiderate più tranquille, come Pétion - Ville. ... Del resto, importanti esponenti della società civile hanno istigato laalla creazione ...... requisiti Il primo concorso che vogliamo segnalarvi è quello indetto da Romae che ha ... come la maggiore età e laitaliana, per poter prendere parte alle selezioni è necessario ...

Cdm: Giannini Prefetto di Roma, Pisani nuovo Capo della Polizia. I ... Ministero dell'Interno

"Il territorio della mia ripartizione - ha aggiunto l'esponente democratica - è un continente e mezzo, non ci posso andare ogni fine settimana. Ci vado ...C’è tempo fino alla fine di maggio per candidarsi: tutte le informazioni, requisiti e scadenze per partecipare ai bandi ...