Cinema | Geracitano | “Felici per David Donatello effetti speciali | difficile resa Tevere in secca”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Marco, Vfx ‘ Visual Effects Supervisor di Frame by Frame, tra i più riconosciuti studi di post-produzione edvisivi italiani si aggiudica il premiodi2023 nella categoria migliorivisivi Vfx per il film ‘Siccità’, prodotto da Wildside, per la regia di Paolo Virzì.‘Siamoper questa vittoria e fieri di questo prestigioso riconoscimento – commenta Marco– Glivisivi del film mostrano una Roma completamente arida, quasi surreale. Insieme a tutto lo staff di Frame by Frame, abbiamo lavorato per mesi a vari livelli di produzione artistica, dalla riproduzione virtuale degli scarafaggi che popolano e invadono case e strade, alle impressionanti estensioni di set ...

...in organico tra artisti e tecnici e centinaia di titoli all'attivo tra film per il, serie tv ... Dal 2019 in Frame by Frame, Marcooltre a 'Siccità' ha supervisionato gli effetti ......in organico tra artisti e tecnici e centinaia di titoli all'attivo tra film per il, serie tv ... Dal 2019 in Frame by Frame, Marcooltre a 'Siccità' ha supervisionato gli effetti ...... Attilio De Razza MIGLIORI EFFETTI VISIVI " VFX Siccità MarcoMIGLIOR SUONO Otto ... Courtesy Accademia delItaliano Premi David di Donatello

Cinema, Geracitano: "Felici per David Donatello effetti speciali ... Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...